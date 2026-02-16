Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 16 de Fevereiro de 2026 às 00:25

No Ponto

Grilo teve alta de mais de 90% nas entregas em roteiros em Porto Alegre e São Paulo

Grilo teve alta de mais de 90% nas entregas em roteiros em Porto Alegre e São Paulo

/Tiago Trindade/Grilo/Fruki/Divulga??o/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
 O Itaú abriu em São Paulo a primeira flagship de agência bancária. O escritório Vera Zaffari&CO fez parte do desenvolvimento, criação de visual, espaços e conceito de agência. A coluna detalha na página 9 do caderno Empresas&Negócios nesta edição. Na página 10, estão mais estreias: Pittol Calçados e Alegrow Redença. 

Notícias relacionadas