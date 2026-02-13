Volume de vendas do comércio gaúcho sobe 2,5% em 2025

O varejo gaúcho fechou 2025 com avanço no volume de vendas acima da taxa média do Brasil frente a 2024, apontou a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE. A variação acumulada ficou em 2,5% ante 1,6% da atividade nacional. No recorte ampliado, com veículos, materiais de construção e atacarejos, o desempenho foi de apenas 1,2%, melhor também que o cenário geral, que foi de estáveis 0,1%. Em dezembro, com Natal e pós-Black Friday, as lojas tiveram queda de 1,4%, que chegou a 3% considerando o ampliado frente a novembro, o que surpreendeu o setor.