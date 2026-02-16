Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 16 de Fevereiro de 2026 às 00:25

Coluna de quinta

Compartilhe:
JC
JC
A coluna mostra a nova loja de decoração que vai abrir na avenida Carlos Gomes e que é de três sócias. 

Notícias relacionadas