Catarinense ZAT abrirá em Passo Fundo

Definitivamente, os supermercadistas catarinenses colocaram o mercado gaúcho na cesta de prioridades para expansão. Agora o grupo ZAT, com foco em atacarejos, que está erguendo loja e ainda na terra da bandeira número um, do formato no Estado, Passo Fundo, sede da Comercial Zaffari, dono do Stok Center. A bandeira gaúcha abriu apenas em 2025 mais oito filiais e também revelou à coluna Minuto Varejo que vai voltar a implantar novas lojas justamente no estado vizinho, retomando pelo Oeste catarinense, que é a origem do ZAT. A futura operação passo-fundense será a 11ª unidade que "passará a integrar o plano de expansão para o Rio Grande do Sul", diz a marca, em nota enviada ao Minuto Varejo. “Não será apenas a abertura de uma loja, mas um novo marco de crescimento, compromisso e visão de futuro”, assinala Jean ZAT, sócio do grupo. O empreendimento envolve investimento de R$ 30 milhões.