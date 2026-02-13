Porto Alegre,

Minuto Varejo

Publicada em 13 de Fevereiro de 2026 às 12:45

Catarinense Pittol Calçados será nova âncora do Gravataí Shopping

Filial, sétima da rede no Estado, tem 1,6 mil metros quadrados e abrirá mais de 40 empregos

Filial, sétima da rede no Estado, tem 1,6 mil metros quadrados e abrirá mais de 40 empregos

GRAVATAÍ SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC
O Gravataí Shopping terá ainda no primeiro semestre uma nova loja âncora e de fora do Rio Grande do Sul. A Pittol Calçados já está fazendo a reforma da área com 1,6 mill metros quadrados que terá a sétima unidade da marca no Estado. "A gente quer abrir antes do Dia das Mães", avisa o diretor de marketing, Fernando Parizotto.

