Catarinense Pittol Calçados será nova âncora do Gravataí Shopping

O Gravataí Shopping terá ainda no primeiro semestre uma nova loja âncora e de fora do Rio Grande do Sul. A Pittol Calçados já está fazendo a reforma da área com 1,6 mill metros quadrados que terá a sétima unidade da marca no Estado. "A gente quer abrir antes do Dia das Mães", avisa o diretor de marketing, Fernando Parizotto.