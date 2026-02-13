Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 13 de Fevereiro de 2026 às 13:49

Alegrow estreia onde foi posto e leva novas cores e marcas à vizinhança da Redenção

Operação sucedeu antigo posto de combustível que ocupava área

DANI BARCELLOS/ESPECIAL
A nova operação de uma das redes gaúchas de varejo de conveniência já levou novas cores no acesso ao Parque Farroupilha (Redenção), pela avenida Osvaldo Aranha. A Alegrow Redença tem as lojas Pipop (criada para o complexo), Boom e cervejaria Tupiniquim, além da conveniência.

