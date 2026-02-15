Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 15 de Fevereiro de 2026 às 16:10

Itaú abre flagship e lança novo conceito de agência bancária

Ambientes combinam diferentes funções e ampliam a oferta de serviços e experiência, com atenção ao planejamento financeiro de clientes

STUDIO DEMIAN GOLOVATY/DIVULGAÇÃO/JC
Patrícia Comunello
A onda das flagships, que são as lojas conceito das marcas e mais comuns no varejo tradicional, bateu à porta dos bancos. Um dos segmentos mais afetados pela ascensão do digital, as agências bancárias viraram ambientes ultrapassados. Ou não. A nova operação do ItaúUnibanco, maior banco privado do Brasil e mais valorizado do setor (ativos e mercado acionário), acaba de estrear em São Paulo e combina elementos que foram muito badalados na recente NRF Retail's Big Show, em Nova York, da experiência ao estender o tempo de permanência no lugar. Para isso, a nova Uniclass, instalada na avenida Paulista, parece com muitas outras coisas, menos com uma agência. 

