 O Press Café estreou ontem em Santa Catarina, no Pier Oporto, na orla de Itapema. A unidade fica de frente para o mar. São 124 metros quadrados de área interna e 60 metros quadrados de varanda. O empresário Giovani Zanardo Rodegheri comanda a operação, segunda franquia dele. A outra é em Passo Fundo. Em breve, a próxima franquia da marca abrirá no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.