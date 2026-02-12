Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 12 de Fevereiro de 2026 às 00:25

No Ponto

Público acompanhou em Novo Hamburgo as novidades que passaram pela NRF 2026

/CDL NOVO HAMBURGO/DIVULGAÇÃO/JC
Jornal do Comércio
 O Press Café estreou ontem em Santa Catarina, no Pier Oporto, na orla de Itapema. A unidade fica de frente para o mar. São 124 metros quadrados de área interna e 60 metros quadrados de varanda. O empresário Giovani Zanardo Rodegheri comanda a operação, segunda franquia dele. A outra é em Passo Fundo. Em breve, a próxima franquia da marca abrirá no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

