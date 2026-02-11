Shopee segue Mercado Livre e terá logística em Flores da Cunha

Depois de receber estrutura de despacho de pacotes da argentina Mercado Livre, uma pequena cidade na Serra Gaúcha, polo de marcas bem conhecidas dos gaúchos, terá a operação da asiática Shopee, com sede em Singapura. As duas plataformas buscaram Flores da Cunha, pertinho de Caxias do Sul, para ter centros logísticos dos seus marketplaces. No fim de 2025, a Shopee estreou operação logística em Canoas, além do CD em Gravataí, e vizinha ao hub da Amazon. Flores da Cunha tem grupos como Florense, de móveis de alto padrão, e Argenta, dono de postos de combustíveis SIM. A localização agiliza o processamento de mercadorias entre chegada de produtos na central e despacho para entrega em um dia ou até dois dias, prazo que as gigantes de e-commerce perseguem como diferencial competitivo na disputa de mercado. Aliás, os marketplaces caminham para ser as maiores varejistas do Brasil, considerando o volume e a receita crescentes. Itens essenciais do dia a dia, de alimentos a materiais de limpeza e higiene pessoal, lideram as compras, numa disputa forte com o varejo supermercadista.