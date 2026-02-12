Porto Alegre,

Publicada em 11 de Fevereiro de 2026 às 20:00

Carnaval com preços em alta em serviços na Grande Porto Alegre

Acessórios da folia têm variação de quase 2.000%, apontou o SindilojasPOA

/DANI BARCELLOS/ESPECIAL
Os serviços mais demandados na folia deste ano têm um astral "menos divertido" quando o enredo é preços. A "Inflação do Carnaval", calculada pela CDL Porto Alegre, mostra alta média de 6,2% em 16 subitens de gastos na Região Metropolitana da Capital, variação acima da média nacional da data de 5,8%, segundo dados do IPCA, calculado pelo IBGE.

