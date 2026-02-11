Skatista Mineirinho vai estar no Fórum CDL 2026 em Novo Hamburgo

A história de como o skatista Sandro Dias, o Mineirinho, conseguiu descer da rampa do Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre, vai estar no Fórum CDL 2026, que a CDL Novo Hamburgo faz em 6 de agosto na cidade. A direção da entidade confirmou o nome de Mineirinho como uma das atrações, em meio ao evento de pós-NRF, que foi no Fat Bull Tap House, na segunda-feira (9).