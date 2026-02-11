Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 11 de Fevereiro de 2026 às 15:31

Skatista Mineirinho vai estar no Fórum CDL 2026 em Novo Hamburgo

Público acompanhou em Novo Hamburgo as novidades que passaram pela NRF 2026

Público acompanhou em Novo Hamburgo as novidades que passaram pela NRF 2026

CDL NOVO HAMBURGO/DIVULGAÇÃO/JC
JC
A história de como o skatista Sandro Dias, o Mineirinho, conseguiu descer da rampa do Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre, vai estar no Fórum CDL 2026, que a CDL Novo Hamburgo faz em 6 de agosto na cidade. A direção da entidade confirmou o nome de Mineirinho como uma das atrações, em meio ao evento de pós-NRF, que foi no Fat Bull Tap House, na segunda-feira (9).

