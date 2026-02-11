Tendências da NRF 2026 estarão em Café com Lojistas no SindilojasPOA

O que rolou na edição da NRF 2026, em Nova York, no começo de janeiro, vai estar na volta do Café com Lojistas, nesta quinta-feira (12), na sede do SindilojasPOA. A partir das 8h30min às 10h30min, o público vai conferir aplicações práticas para o varejo local, novidades sobre inteligência artificial, inovação, tecnologia e experiência do cliente.