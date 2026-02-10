Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 10 de Fevereiro de 2026 às 23:12

Depois da Mercado Livre, Flores da Cunha conquista asiática Shopee

Prefeitura cita agilidade de registro de empresas, incentivos e pavilhões físicos como atrativos

LILIANE MOURA/ESPECIAL/CIDADES
Depois de receber estrutura de despacho de pacotes da argentina Mercado Livre, uma pequena cidade na Serra Gaúcha, mas polo de marcas bem conhecidas dos gaúchos, agora terá a operação da asiática Shopee, com sede em Singapura. As duas plataformas buscaram Flores da Cunha, pertinho de Caxias do Sul, para ter centros logísticos dos seus marketplaces. No fim de 2025, a Shopee estreou operação logística em Canoas, além do CD em Gravataí, e vizinha ao hub da Amazon.

