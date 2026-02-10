Depois da Mercado Livre, Flores da Cunha conquista asiática Shopee

Depois de receber estrutura de despacho de pacotes da argentina Mercado Livre, uma pequena cidade na Serra Gaúcha, mas polo de marcas bem conhecidas dos gaúchos, agora terá a operação da asiática Shopee, com sede em Singapura. As duas plataformas buscaram Flores da Cunha, pertinho de Caxias do Sul, para ter centros logísticos dos seus marketplaces. No fim de 2025, a Shopee estreou operação logística em Canoas, além do CD em Gravataí, e vizinha ao hub da Amazon.