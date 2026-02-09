Americanas abre mais de 150 vagas para temporada de Páscoa

Próxima data promocional do varejo e que vem mais cedo porque o Carnaval também este ano "madrugou" (feriadão vai de 14 a 17 de fevereiro), a Páscoa já movimenta vagas para dar conta da demanda de clientes em lojas. A rede Americanas oferta 5 mil vagas temporárias no País, sendo 1,4 mil para lojas. As filiais gaúchas concentram 165 empregos.