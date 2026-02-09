Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 09 de Fevereiro de 2026 às 13:00

Americanas abre mais de 150 vagas para temporada de Páscoa

Itens para Páscoa já começam a chegar a lojas para a data que será mais cedo

TÂNIA MEINERZ/JC
Próxima data promocional do varejo e que vem mais cedo porque o Carnaval também este ano "madrugou" (feriadão vai de 14 a 17 de fevereiro), a Páscoa já movimenta vagas para dar conta da demanda de clientes em lojas. A rede Americanas oferta 5 mil vagas temporárias no País, sendo 1,4 mil para lojas. As filiais gaúchas concentram 165 empregos. 

