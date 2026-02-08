Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 08 de Fevereiro de 2026 às 21:49

Pós-NRF da CDL-POA: Como encarar as mudanças no varejo?

Plateia lotou o Teatro CIEE, na Capital, para ter detalhes das novidades que afetam varejistas

JOÃO ALVES/DIVULGAÇÃO/JC
Se o futuro já chegou, como demarcou a mais recente NRF Retail's Big Show, em Nova York, o que os varejistas precisam fazer? O rol de medidas e o panorama para ajudar a desvendar o cenário de 2026 e daqui para frente tiveram leituras bem claras dos palestrantes do Pós-NRF da CDL Porto Alegre, na temporada de eventos que atualizam a agenda do setor.

