Pós-NRF da CDL-POA: Como encarar as mudanças no varejo?

Se o futuro já chegou, como demarcou a mais recente NRF Retail's Big Show, em Nova York, o que os varejistas precisam fazer? O rol de medidas e o panorama para ajudar a desvendar o cenário de 2026 e daqui para frente tiveram leituras bem claras dos palestrantes do Pós-NRF da CDL Porto Alegre, na temporada de eventos que atualizam a agenda do setor.