Rede SIM terá mais postos com bandeira Petronas

O posto da rede gaúcha SIM, aberto na semana passada em Porto Alegre com bandeira Petronas, é o primeiro de outros que virão. Uma nova unidade está em obras em frente à planta da Be8 em Passo Fundo e outros três postos serão convertidos para Petronas, sendo dois no Paraná e um em Santa Catarina, adianta o superintendente da SIM, Diego Argenta. Os quatro são previstos até o começo de 2027. Mas Argenta ressalta que a expansão com a grife malaia não descuida da "força da marca gaúcha", maior bandeira independente do País, garante Argenta: "Continuamos com nossa estratégia de crescimento com SIM". A loja de conveniência da rede gaúcha, com mix e ambiente para clientes ficarem mais tempo (e consumirem), é um dos pilares do casamento entre as marcas. A loja também impulsiona serviços, de troca de óleo à lavagem. Esse detalhe pesou no acordo firmado com o Argenta, de Flores da Cunha, e a malaia, player global de combustíveis, para operar varejo no Sudeste e Centro-Oeste. A negociação envolve a Nexta, braço do grupo gaúcho em distribuição. A nova unidade da Capital estreou na esquina das avenidas Ipiranga com Lucas de Oliveira e marcou a chegada ao posto número 200, que gerou 32 empregos diretos. Foi também a segunda unidade da rede aberta em 2026.