Amazon libera lista dos mais vendidos e reforça concorrência acirrada com supermercados

Quem vai liderar o varejo de itens essenciais comprados pelas famílias brasileiras nos próximos anos? Supermercados e atacarejos, hoje os lugares mais buscados para compra de alimentos e materiais de limpeza e higiene pessoal, estão com o posto cada vez mais ameaçado pelas gigantes de e-commerce. A Amazon acaba de divulgar que 95 de cada 100 itens mais vendidos são justamente desses segmentos. Outros players também ganham mais e mais fatia desse mercado.