Asun aposta em importados para puxar receita

O mundo virou um fornecedor que está fazendo toda a diferença na estratégia da rede Asun, com 40 lojas (36 supermercados e quatro atacarejos), entre Região Metropolitana, Litoral e Centro do Estado, para diversificar linhas e elevar receita. O Asun já tem 150 SKUs (produtos e apresentações diferentes) de importados com marca própria e exclusivos e quer chegar a 7% do faturamento de 2026 com marcas próprias, com fatia hoje de 2%, revela o gerente de importação, Lucas Ortiz. O grupo faturou R$ 1,6 bilhão em 2024, quinto do setor gaúcho. "É mais venda, com preço competitivo", explica Ortiz.