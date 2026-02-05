Métrica emocional e conexão com clientes dominam pós-NRF no Iguatemi

Novas formas de venda, impactadas pela inteligência artificial (IA), um consumidor que vai valorizar mais estar nos lugares e o vínculo emocional como indicador em métricas de desempenho. Os três ingredientes foram apresentados em mais um pós-NRF, dentro da temporada de repasse de informações que rolaram no evento sobre inovação e futuro do varejo, que foi em Nova York. Nesta quinta-feira (5), varejistas assistiram a abordagens dentro do circuito do Ume Roadshow NUF 26, no Iguatemi Business, a torre corporativa do complexo do Iguatemi Porto Alegre.