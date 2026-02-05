Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 04 de Fevereiro de 2026 às 23:43

Por que a nova Banca do Holandês poderia estar em Nova York

minuto varejo banca do holandês loja nilo peçanha - produtos alimentos - Porto Alegre - delicatessen - mercearia

BANCO DO HOLANDÊS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC
O Minuto Varejo noticiou em junho de 2025 que a centenária Banca do Holandês ia abrir a quarta loja, desta vez na região mais valorizada de Porto Alegre, bem ao lado do Iguatemi POA. A loja estreou na sexta-feira (30 de janeiro). A coluna vinha perguntando aos donos quando abriria, mas eles faziam suspense. O GeraçãoE, do JC, mostrou na matéria bem bacana do repórter Dener Pedro como é a nova operação. Uma novidade faz o varejo porto-alegrense se equiparar ao mais atual que se vê em Nova York.

