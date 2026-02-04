CDL-POA aponta inflação maior nos gastos de verão

Estudo da CDL Porto Alegre sobre a inflação das famílias no verão, com base em dados do IPCA para a Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), mostrou desaceleração no último trimestre de 2025, mas com alta de 6,6% ao longo de 2025, superando a variação observada em 2024 (5,2%) e o IPCA cheio do ano passado (4,8%), com todos os itens investigados pelo IBGE. A entidade aponta que lazer, turismo e alimentação fora do domicílio tiveram maior crescimento, incluindo pacotes de excursão (+15,5%), lanches (+10,9%) e hospedagem (+8,3%). O economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, avalia que o "setor terciário apresenta conexão direta com a dinâmica do mercado de trabalho, de modo que o aquecimento do emprego proporciona ganhos reais de rendimentos que, em muitos casos, são canalizados para o setor terciário. Consequentemente, os custos acabam sofrendo pressão".