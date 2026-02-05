Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 05 de Fevereiro de 2026 às 00:25

No Ponto

 O McDonald's, que abriu na rua Casemiro de Abreu, 1.223, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, vai além da loja física. "A rede se destaca por integrar pontos de contato ao longo da jornada do cliente, combinando digital, delivery e drive-thru, tendências vistas na NRF 2026, em Nova York, comenta para a coluna, João Lopes de Almeida, sócio da PLDA, que assessora a marca na busca de pontos.

