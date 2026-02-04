Multiflon lança novidades para demanda de supermercados

Para disputar mercado, um dos caminhos é ter produtos com mais entrega, em performance e valor agregado. Essa é a aposta da fabricante gaúcha de panelas Multiflon, que acaba de levar ao mercado novas linhas para ganhar mais espaço entre consumidores que buscam produtos com mais tecnologia em redes de supermercado e atacarejos. A marca apresentou até hoje na Abup Show, em São Paulo, a linha de panelas com revestimento cerâmico que, pela primeira vez, é produzida no exterior, mas de olho em atingir mais mercado interno, explica o gestor comercial, Marcos Téche Vieira.