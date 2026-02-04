Porto Alegre,

Minuto Varejo

Publicada em 04 de Fevereiro de 2026 às 18:43

Multiflon lança novidades para demanda de supermercados

Vieira mostra a nova coleção de produtos da marca para bazar que esteou na Abup Show

Vieira mostra a nova coleção de produtos da marca para bazar que esteou na Abup Show

THIAGO SPAGNOLLO/DIVULGAÇÃO/JC
Para disputar mercado, um dos caminhos é ter produtos com mais entrega, em performance e valor agregado. Essa é a aposta da fabricante gaúcha de panelas Multiflon, que acaba de levar ao mercado novas linhas para ganhar mais espaço entre consumidores que buscam produtos com mais tecnologia em redes de supermercado e atacarejos. A marca apresentou até hoje na Abup Show, em São Paulo, a linha de panelas com revestimento cerâmico que, pela primeira vez, é produzida no exterior, mas de olho em atingir mais mercado interno, explica o gestor comercial, Marcos Téche Vieira.

