'Concorrente invisível', alerta supermercadista sobre marketplaces

"É um concorrente invisível que a gente não está dando atenção." O alerta é do CEO da rede supermercadista que nasceu em Santa Catarina e vai ter nos próximos anos mais receita e presença física no Rio Grande do Sul do que no estado vizinho. O empresário Alexandre Simioni, neto de gaúchos, refere-se à concorrência acelerada dos marketplaces. Simioni, que participou do videocast do Minuto Varejo (assista a íntegra pelo QR Code nesta página), citou que o Mercado Livre fatura de "R$ 10 bilhões a R$ 12 bilhões com alimentos por ano, ficando entre as 10 maiores no País". A plataforma é apenas um dos exemplos. O varejista indica ainda o assunto que vem tirando o sono do setor: mão de obra. O CEO diz que, se continuar a dificuldade de conseguir pessoas para ocupar as vagas, poderá ser inviável abrir lojas aos domingos. No videocast, o supermercadista detalha os investimentos até 2027, que a coluna já tinha noticiado, de mais de R$ 630 milhões, sendo R$ 441 milhões em operações gaúchas. Aliás, o Passarela, dono do atacarejo Via, terá mais receita gaúcha que catarinense depois de 2026.