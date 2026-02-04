SIM abre posto número 200 com Petronas em Porto Alegre e projeta mais expansão

A vizinhança e motoristas que trafegam na região da avenida Ipiranga com avenida Lucas de Oliveira, na Zona Leste de Porto Alegre, já sabem da novidade. O mais novo posto da rede gaúcha SIM, do Grupo Argenta e com sede na Serra, tem nova bandeira na fachada, marcando a chegada da unidade número 200. A malasiana e marca bem conhecida do circuito de Fórmula 1, Petronas, aumenta a presença no Rio Grande do Sul, agora com a SIM.