Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 04 de Fevereiro de 2026 às 09:38

SIM abre posto número 200 com Petronas em Porto Alegre e projeta mais expansão

Rede gaúcha estreia posto número 200 com a bandeira da Malásia Petronas em Porto Alegre

REDE SIM/DIVULGAÇÃO/JC
A vizinhança e motoristas que trafegam na região da avenida Ipiranga com avenida Lucas de Oliveira, na Zona Leste de Porto Alegre, já sabem da novidade. O mais novo posto da rede gaúcha SIM, do Grupo Argenta e com sede na Serra, tem nova bandeira na fachada, marcando a chegada da unidade número 200. A malasiana e marca bem conhecida do circuito de Fórmula 1, Petronas, aumenta a presença no Rio Grande do Sul, agora com a SIM.  

