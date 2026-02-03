Fecomércio-RS mostra impactos da NRF 2026 para varejo gaúcho

O varejo do Rio Grande do Sul aprofunda e busca calibrar a bússola das tendências e temas relevantes com eventos de pós-NRF, a Retail's Big Show, que ocorre em Nova York, em janeiro, promovida pela Federação Nacional do Varejo (NRF) dos Estados Unidos. A mais recente sessão foi na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre, nessa terça-feira (3). A plateia lotada ficou atenta às contribuições de integrantes da entidade e de outras instituições que fizeram parte da comitiva gaúcha na imersão na cidade norte-americana. Na quinta-feira (5), a CDL Porto Alegre promove seu evento de pós-NRF, às 18h30min no Teatro do CIEE.