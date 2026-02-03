No Ponto: Frio em Nova York, Amazon Go e Fresh e Federação Varejista do RS

> O varejo em Nova York sofre impactos do inverno ártico que atinge a maior cidade dos Estados Unidos. A semana teve tempestade de neve e mais frio. Supermercados estão com falta de produtos, pois o clima afeta a reposição (como bloqueio de vias) e eleva a demanda das pessoas, que reforçam o suprimento de alimentos em casa. Nos pedidos online, que são muito requisitados muitos itens também não estão disponíveis.