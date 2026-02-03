Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 03 de Fevereiro de 2026 às 00:25

IA mudou forma e não o porquê fazemos as coisas, diz Hubner

Publicitário analisa, no videocast da coluna, como a tecnologia afeta os processos criativos no setor

Inteligência artificial ou ser humano? O que vai comandar a criatividade? Temas de primeira ordem quando o assunto é o advento da nova tecnologia e a relação com as atividades tipicamente humanas, principalmente aquelas ligadas à criação e ao emocional, estão no bate-papo de mais um videocast da coluna Minuto Varejo, desta vez com o sócio e diretor de criação da agência Matriz, uma das mais tradicionais e com contas importantes como Zaffari e Banrisul, no Rio Grande do Sul, Marcos Hubner.

