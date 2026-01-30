McDonald's chega a 60 unidades no Rio Grande do Sul

A rede de fast-food mais famosa do mundo chegou a 60 lojas no Rio Grande do Sul. A mais recente unidade da companhia norte-americana McDonald's estreou em Porto Alegre, na região valorizada do Mont'Serrat, em área que fazia parte do complexo de educação do IPA. É o 29º restaurante da marca na Capital. As mais recentes lojas da marca haviam sido abertas no Bourbon Carlos Gomes, do Grupo Zaffari, que foi inaugurado em outubro, e em Santa Maria, com ponto em rua no bairro Medianeira, aberta em dezembro. A nova unidade fica na rua Casemiro de Abreu, 1223, no Bela Vista, e funciona das 10h às 22h. Foram abertas 59 vagas de trabalho. A unidade levou mais tempo para ser implantada devido a questionamentos sobre impactos da operação.