Mais de 40 videocasts abordam temas do setor

De Nova York a Porto Alegre. O tema mais badalado do varejo é inteligência artificial (IA) e, claro, que o assunto já passou e voltou esta semana no mais recente videocast do Minuto Varejo. A série de programas, que pode ser assistida pela playlist no canal do Jornal do Comércio pelo YouTube e ser ouvido pelo Jcast, no Spotify, acaba de ultrapassar 40 edições. Já são 41 episódios, desde a estreia em setembro de 2024. Para reforçar a pauta que está transformando o mundo do varejo, o episódio 40 foi gravado na Times Square, em Nova York em meio à imersão da comitiva gaúcha na NRF Retail's BIG Show, que teve 10 entre 10 painéis com IA no conteúdo. Dirigentes da Fecomércio-RS, Federação Varejistas do RS, CDL Porto Alegre e SidnilojasPOA adiantaram o que marcou a edição da NRF e as novidades encontradas em lojas da cidade. Estes conteúdos estão sendo detalhados em eventos de pós-NRF no Rio Grande do Sul.