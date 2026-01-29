Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 29 de Janeiro de 2026 às 00:25

No Ponto: Farmácias São João, Iguatemi POA, Saideira no Salgado Filho e SindilojasPOA

minuto varejo são joão venda calçados - tênis - chinelo farmácia - Porto Alegre

MAURO BELO SCHNEIDER/ESPECIAL/JC
> A Farmácias São João, quarta maior rede do Brasil, estreou a venda de calçados. O atento editor do site do Jornal do Comércio, Mauro Belo Schneider, viu a novidade em uma das filiais, na avenida Wenceslau Escobar, na Zona Sul, de Porto Alegre. São tênis, com preços acima de R$ 200,00, e até chinelos que imitam o design da famosa marca Crocs, com pingentes colocados na unidade. 

