Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 28 de Janeiro de 2026 às 17:31

Venda de ventiladores sobe com renda apertada e preço maior do ar-condicionado

Venda de ventiladores ganha espaço com preços e limites de renda para comprar ar-condicionado

Venda de ventiladores ganha espaço com preços e limites de renda para comprar ar-condicionado

MARCO QUINTANA/JC
Compartilhe:
JC
JC
Temperatura nas alturas em Porto Alegre, mas venda do eletrodoméstico mais desejado e eficiente no alívio do calor não empolga lojistas, aponta pesquisa do SindilojasPOA sobre a comercialização de ar-condicionado. Quase 70% dos comerciantes ouvidos relatam estabilidade nas vendas dos produtos. Com isso, ganham espaço os ventiladores.

Notícias relacionadas