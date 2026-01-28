Venda de ventiladores sobe com renda apertada e preço maior do ar-condicionado

Temperatura nas alturas em Porto Alegre, mas venda do eletrodoméstico mais desejado e eficiente no alívio do calor não empolga lojistas, aponta pesquisa do SindilojasPOA sobre a comercialização de ar-condicionado. Quase 70% dos comerciantes ouvidos relatam estabilidade nas vendas dos produtos. Com isso, ganham espaço os ventiladores.