Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 25 de Janeiro de 2026 às 16:03

Nova York tem filas e prateleiras vazias em supermercados antes da tempestade com frio ártico

Prateleiras sem produtos marcam dias que antecederam a chegada de neve e muito frio

Prateleiras sem produtos marcam dias que antecederam a chegada de neve e muito frio

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
À espera pelo clima extremo, que combina neve, chuva e baixas temperaturas, que chegou neste domingo (25), moradores de Nova York, nos Estados Unidos, correram aos supermercados dias antes para reforçar estoques de alimentos e água. A coluna Minuto Varejo conferiu alguns locais na região de Riverdale, no distrito do Bronx, no norte de Nova York e acima de Manhattan.

Notícias relacionadas