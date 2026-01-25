Nova York tem filas e prateleiras vazias em supermercados antes da tempestade com frio ártico

À espera pelo clima extremo, que combina neve, chuva e baixas temperaturas, que chegou neste domingo (25), moradores de Nova York, nos Estados Unidos, correram aos supermercados dias antes para reforçar estoques de alimentos e água. A coluna Minuto Varejo conferiu alguns locais na região de Riverdale, no distrito do Bronx, no norte de Nova York e acima de Manhattan.