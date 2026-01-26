Porto Alegre registra quase dobra número de lojas de materiais e construção

O varejo de materiais de construção, mesmo com volume de vendas em queda no Rio Grande do Sul desde junho (dados do IBGE), mostrou vigor com novos negócios no período pós-pandemia, que acelerou a demanda por itens para casa e reformas. Em levantamento exclusivo para a coluna, o Centro de Monitoramento Econômico do Varejo de Porto Alegre, ligado ao SindilojasPOA, aponta alta de 119% no número de novos estabelecimentos entre 2019 e 2025, sem considerar os Microempreendedores Individuais (MEIs). Eram 525 CNPJs em 2019 e, no ano passado, a base saltou para 1.150 ou mais 625 operações. Ferragens e venda de materiais de construção lideram, somando 1.110, 96% do segmento no ano passado, com mais de 400 novos registros. Com MEIs, o quadro geral do setor em 2025 era de 2,6 mil estabelecimentos, alta de 51% ante 2019. Foram 884 novos CNPJs. O economista-chefe do SindilojasPOA e responsável pelo centro, Rodrigo Assis, destaca que os MEIs, mesmo sendo maioria, perderam espaço no total (70% da base de 2019 para 56% em 2025). Assis também observa que empresas de pequeno porte e médio/grande porte ganham mais espaços e se consolidam, o que pode ter relação com estrutura operacional e capacidade de suportar escala (estoque e crédito).