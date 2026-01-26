No Ponto: Biamar, Appmax, Petry Sabores, Tecnobank, I Fashion Outlet, ABF e Loggi

> A Biamar Malhas teve alta de 50% no faturamento com a venda da coleção de inverno para lojistas. Um dos motivos é antecipar a mostra de produtos em Farroupilha para começo de janeiro. Segundo a marca, 1,5 mil lojistas passaram no primeiro dia, quase o dobro de 2025. A demanda fez a Biamar projetar alta de 10% na produção de 2026. Além disso, a empresa informa que vai investir R$ 20 milhões este ano, sendo R$ 15 milhões em infraestrutura da unidade fabril e R$ 5 milhões em equipamentos e processos.