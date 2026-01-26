Sofá ao café: NRF e como manter o cliente na loja

O Minuto Varejo avisa: está aberta a temporada de eventos de pós-NRF Retail's Big Show, que trazem o que rolou no evento em Nova York e que pauta o ano no varejo. O BarraShoppingSul fez a primeira sessão, com casa lotada na última quinta-feira. No vídeo (acesse pelo QR Code), Guto Rocha, vice-presidente de marketing e comercial da Pmweb, um veterano de NRF, sentencia como novidade: o sofá. "As lojas abriram espaço, tiraram um pouco das araras, mostruários, colocaram café e disseram: vem cá e passa mais tempo aqui". Quem passa mais tempo gasta mais, conecta mais com a identidade da marca e eleva a sensação de pertencimento", completa Guto. Além da experiência e ambiente, o VP da Pmweb citou outro marco, que foi o anúncio feito pelo CEO da Google, Sundar Pichai, no primeiro dia da feira, do novo protocolo para comércio eletrônico com uso de inteligência artificial (IA). É o que pavimenta o agent commerce, a IA que apoiará o consumidor a encontrar e comprar produtos e serviços das marcas.