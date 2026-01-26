Tecidos DabDab: incerteza sobre os próximos 100 anos

Um varejo chegar a 100 anos já é um feito. São poucas as marcas que chegam a esta longevidade. Uma das varejistas de vestuário clássicas do Centro Histórico de Porto Alegre conseguiu, mas encara uma pergunta: como seguir para mais 100 anos? A Raphael DabDab, nome do fundador que era imigrante sírio, opera desde 23 de dezembro de 1925, é uma sobrevivente. Passou pelas perdas de dono (o filho do fundador, Elias DabDab, morreu em 2016 e não tinha herdeiro para o negócio) e enchente de 2024 e agora depende da persistência de funcionários. Mas além da saga da permanência, outra riqueza da marca é um tesouro que se manteve intacto mesmo na cheia. A colunista do Minuto Varejo chegou a fazer reportagem com Elias em 2015, para a série Histórias do Comércio. Ao voltar ao ponto, na esquina da rua Voluntários da Pátria com Praça Parobé, a jornalista reencontrou os produtos mais valiosos no mezanino, devidamente guardados e protegidos.