SIM estreia bandeira Petronas na rede no Estado

Novidade no mercado de postos de combustíveis gaúcho. A rede SIM, do grupo Argenta e líder de postos de bandeira independente no Brasil, vai ter a primeira unidade com a grife Petronas na malha da companhia de Flores da Cunha no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A super marca que patrocina a Fórmula 1, com sede na Malásia, vai estampar o posto da SIM que abrirá em 4 de fevereiro na avenida Ipiranga, 3333, esquina com avenida Lucas de Oliveira, na Zona Leste de Porto Alegre. Foram abertos 32 empregos diretos. O grupo gaúcho tem acordo com a asiática na área de combustíveis (via Nexta, mas no Sudeste) em distribuição de produtos. A estreia da bandeira na rede SIM vai ser simbólica, avisa o superintendente da SIM, Diego Argenta: "Vai ser o posto número 200 da rede". Vai ser a segunda operação aberta na largada do ano. A outra foi em Bom Jesus. "Vamos ter unidades pontuais Petronas operadas por nós. Continuamos com nossa estratégia de crescimento com a marca SIM", explica Argenta.