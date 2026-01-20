Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 20 de Janeiro de 2026 às 17:34

Com anúncio de vaga, atacarejo do grupo dono da Leroy prepara desembarque no RS

Obramax, do grupo Adeo, estreou em 2018, tem 12 lojas e confirma primeira filial na Região Sul

Patrícia Comunello
O varejo de materiais de construção, setor que teve um dos piores desempenhos nas vendas em 2025, segundo o IBGE e efeito direto de juros nas alturas e do endividamento das famílias, está movimentado na largada de 2026. A expectativa de players locais, de grandes a pequenos, como lojas familiares de bairro, é que uma rede com forte expansão no Sudeste do País e de capital estrangeiro, do mesmo dono da Leroy Merlin, desembarque no Rio Grande do Sul.

