Shopping centers fazem liquidações de verão com até 70% de desconto

Passado o fim de ano, que combinou Black Friday e Natal, shopping centers entram na temporada de liquidações de verão, com campanhas já engatadas e com descontos de até 70% em diversos segmentos e marcas que estão nas operações. IguatemiPOA, Praia de Belas Shopping, rede Bourbon, CenterLar e Moinhos (Grupo Zaffari) e BarraShoppingSul e Park Shopping Canoas.