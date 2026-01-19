Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 19 de Janeiro de 2026 às 16:11

Shopping centers fazem liquidações de verão com até 70% de desconto

Rede Bourbon faz ação com clientes para divulgar as promoções das marcas das operações

Rede Bourbon faz ação com clientes para divulgar as promoções das marcas das operações

BOURBON SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC
Passado o fim de ano, que combinou Black Friday e Natal, shopping centers entram na temporada de liquidações de verão, com campanhas já engatadas e com descontos de até 70% em diversos segmentos e marcas que estão nas operações. IguatemiPOA, Praia de Belas Shopping, rede Bourbon, CenterLar e Moinhos (Grupo Zaffari) e BarraShoppingSul e Park Shopping Canoas. 

