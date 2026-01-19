Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 19 de Janeiro de 2026 às 00:25

No Ponto

Compartilhe:
JC
JC
> O BarraShoppingSul estreia a safra de pós-NRF no Estado. Dia 22 terá evento das 8h30min às 12h, no Cinemark. Carlos Ferreirinha, Guto Rocha e Mariana Gutheil comandam as informações.

Notícias relacionadas