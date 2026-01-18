Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 18 de Janeiro de 2026 às 00:25

'Estamos vivendo uma revolução', diz CEO da Lojas Renner sobre IA

CEO destaca que a companhia já usa recursos e obtém mais ganhos no negócio

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Patrícia Comunello
O CEO da Lojas Renner, Fabio Faccio, concorda com a onda: inteligência artificial foi, sem dúvida, um dos grandes assuntos ou "o assunto" da NRF Retail's Big Show 2026, em Nova York. Em entrevista em vídeo para a coluna, ele definiu: 

