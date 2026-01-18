Empreendedores gaúchos apontam ideias e ações após a NRF 2026

O que a NRF Retail's Big Show 2026 e as visitas técnicas a lojas em Nova York já impactaram pequenos empreendedores que integraram a comitiva gaúcha? "É uma maneira ótima de começar o ano", dá o tom Viviane Feltrin, abrindo as percepções que a coluna ouviu do grupo antes da volta ao Rio Grande do Sul. Os 15 empreendedores são apoiados pelo Sebrae para a imersão.