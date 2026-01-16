 A Obramax, atacarejo de materiais de construção do mesmo grupo francês dono da Leroy Merlin, prepara o desembarque no Rio Grande do Sul. Já tem seleção para vaga de gerente. A rede, que abriu em 2018, diz que pretende ter mais oito a dez unidades até o fim de 2026 no País. Vai ter loja no Paraná, mas a marca não confirma o Estado ainda. Questionada sobre a seleção para gerente, a Obramax alega que as vagas abertas são para "banco de currículos na região mesmo que a unidade não esteja confirmada".