'UAU' dizem gaúchos ao conhecer loja parisiense

Qual foi a loja em Nova York que arrancou "UAU" de integrantes da comitiva gaúcha durante a imersão no varejo local e na edição da NRF Retail's Big Show de 2026? Uma dica: não é norte-americana. Segunda pista: trouxe para a Big Apple os ares de Paris, mas de um jeito que nenhuma outra grife francesa já tentou trazer, pelo menos mais recentemente. É a Printemps, primavera em francês. "Aqui, os produtos estão em 'exposição', como se fosse uma galeria de arte", conceitua Fabiano Zortéa, do Sebrae-RS e curador das visitas técnicas cumpridas pela comitiva desde 9 de janeiro. "A Printemps é uma inspiração sobre o futuro da loja de departamento, que a marca coloca como destino, mudando completamente o jeito de abordar os clientes", conclui Zortéa. A francesa chegou em março de 2025 a Nova York. A campanha de desembarque já causou. Os icônicos táxis amarelos da cidade foram pintados de verde, cor oficial da varejista inserida na categoria de luxo, que ocupa dois níveis do prédio One Wall Street, em estilo art déco. Aliás, a loja fica na esquina da avenida Broadway com a Wall Street, vizinha da da Bolsa de Nova York. A marca dá show nos ambientes, com cafés, restaurante, seções com muito design em decoração, lustres de luxo, lounges com sofás que 'convidam' para sentar, além de sofisticação. No térreo, a sala vermelha, com coleções de calçados e bolsas, é deslumbrante. Até os banheiros são uma atração, com acabamentos que fazem o visitante viajar a Paris. Na seção de cosméticos e maquiagem, dois destaques: tecnologia para tratamentos, como máscaras de LED para tratamento facial, e um SPA, com cabines onde os clientes podem ter massagens e outros cuidados na mesma loja onde encontrar o melhor das marcas francesas de beleza. Em um dos setores do térreo, ficam as coleções para novas gerações, com muito jeans e moda descolada, sem perder a categoria premium e com exposição focada em produtos. A seção vintage tem coleções icônicas e segunda mão, tendência até mesmo nas varejistas de luxo. No quadro de atendentes e consultores para clientes, a diversidade de pessoas é uma marca, entre perfis físicos, muitos com alguma deficiência. "Essa flagship é impactante. Ela aguça todos os sentidos e é impossível ficar neutro. Tudo aqui faz sentido para marcas muito potentes, mas não significa que um pequeno varejo não possa adotar pequenas soluções que façam o espaço ser diferente", provoca Vera Zaffari, que atua com projetos para lojas.