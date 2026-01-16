Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 15 de Janeiro de 2026 às 20:22

IA aproxima pessoas, gera ganhos e exige atenção a dados, apontam dirigentes da Fecomércio-RS na NRF 2026

Leomar Rehbein, Sérgio Cogoy, Dilson Mireski e Marcos dos Santos

Leomar Rehbein, Sérgio Cogoy, Dilson Mireski e Marcos dos Santos

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Patrícia Comunello
A edição da NRF 2026 em Nova York serviu para desmistificar um dos medos que muitos têm sobre impactos da inteligência artificial (IA) para o trabalho ou muitas profissões. Percepções como essa foram passadas pelos integrantes da comitiva gaúcha que fazem parte do sistema Fecomércio-RS, após a imersão de quase dez dias.

