Patrícia Comunello

Publicada em 15 de Janeiro de 2026 às 20:22

'Atenção às pessoas anda junto com tecnologia', avisa diretor do Banrisul

IA veio para ajudar, mas o principal é atender bem o cliente, diz Postal

"A Inteligência Artificial (IA) foi o foco principal pelas inovações, mas a gente sente que a relação humana, com atenção às pessoas, anda junto", disse Fernando Postal, diretor de Desenvolvimento do Banrisul e conselheiro do Sebrae-RS, que está na comitiva gaúcha. Para o diretor, após quase 10 dias de programação entre a feira e as visitas, é preciso fazer um equilíbrio entre a tecnologia e o atendimento direto.

