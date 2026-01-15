Porto Alegre,

Publicada em 15 de Janeiro de 2026 às 00:25

FBV segue pegada da NRF com varejo conversacional, adianta Piva

Piva adianta que a feira gaúcha trará temas em linha com Nova York

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
A NRF Retail's Big Show, em Nova York, deu mais gás a um dos principais eventos do setor no Brasil, que é a Feira Brasileira do Varejo (FBV), marcada para 20 a 22 de maio em Porto Alegre. "Foi uma NRF que confirmou a importância da loja física e dos serviços agregados. Isso faz toda a diferença", afirma o presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva. E mais:

