NRF 2026 e uma certeza: IA vai transformar forma de vender

A edição da NRF Retail's Big Show, em Nova York, recém encerrada, é diferente de todas as mais recentes, do pós-pandemia a um pouco antes de 2020. Foi a NRF da virada tecnológica sob um novo paradigma: a inteligência artificial (IA) ou AI, do inglês, artificial intelligence. Mas a IA não é protagonista. A tecnologia é o meio para o que vai ser a nova forma de vender.