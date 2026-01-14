Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 14 de Janeiro de 2026 às 19:28

NRF 2026 e uma certeza: IA vai transformar forma de vender

Comitiva gaúcha conheceu mais aplicações que big techs levaram para a feira e são ainda inéditas no Brasil

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
A edição da NRF Retail's Big Show, em Nova York, recém encerrada, é diferente de todas as mais recentes, do pós-pandemia a um pouco antes de 2020. Foi a NRF da virada tecnológica sob um novo paradigma: a inteligência artificial (IA) ou AI, do inglês, artificial intelligence. Mas a IA não é protagonista. A tecnologia é o meio para o que vai ser a nova forma de vender.

