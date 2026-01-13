Temas da NRF 2026 para o varejo aplicar já

Anota na agenda para rodar já em 2026. Três assuntos reinaram soberanos na edição de 2026 da NRF Retail's Big Show, que termina nesta terça-feira (14), em Nova York. Inteligência artificial (IA), com soluções navegando em meio à operação dos sistemas das empresas, loja física mais turbinada para dar conta dos consumidores que querem estar no ponto e atuação com ou como comunidade. Estes foram assuntos que povoaram três dias de conferências e muitos cases e as visitas técnicas já realizadas, que continuam até esta quarta-feira (15), com a cobertura da coluna Minuto Varejo. A comitiva gaúcha, com Fecomércio-RS, Federação Varejistas do RS, CDL Porto Alegre, SindilojasPOA, Sebrae-RS e pequenos empreendedores já fizeram um pré-balanço de como foi a edição, que atraiu mais de 40 mil participantes no Javits Center, na região do Hudson Yards, em Manhattan. Na etapa final da feira, o grupo rodou pela Expo, onde big techs a startups desfilaram soluções. A mostra este ano estava mais robusta, com aplicações de IA, como o agent commerce ou IA agêntico, em grandes painéis e dando o tom da transformação. Cecília Teixeira, diretora de Engenharia de Soluções para Varejo no Brasil da norte-americana Salesforce e que está na NRF, aponta que é preciso organizar os dados para usar as ferramentas.